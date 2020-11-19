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    VII съезд политической партии «ADAL» проходит в Нур-Султане

    19 Ноября 2020, 15:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - VII съезд политической партии «ADAL» проходит в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В повестку дня внеочередного съезда политической партии «ADAL» включены вопросы выдвижения членов партии в качестве кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и утверждения партийного списка кандидатов в депутаты, представляемого для регистрации в Центральную избирательную комиссию РК. Также участники обсудят предвыборную программу партии «ADAL».

    Как отметил председатель партии Серик Султангали, «ADAL» готовится к предстоящим выборам, которые состоятся 10 января 2021 года.

    «Наша партия модернизировалась. Чтобы соответствовать современным требованиям, мы должны владеть новыми технологиями. Мы провели обновление. Время идет, уже прошло четыре года с того времени, когда мы не прошли в предыдущий Парламент. Я много анализировал, советовался много», - отметил журналистам Серик Султангали, рассказывая о работе партии.

    Кроме того, в ходе съезда планируется презентовать информационный интернет-портал партии, а также подписать меморандум между политической партией и РОО «Союз фермеров Казахстана».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Политические партии Общество Выборы-2021
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