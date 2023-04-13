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    Видеозапись «топливного митинга» в Туркестанской области оказалась фейком

    13 Апреля 2023, 23:15

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В сети появилось видеозапись о том, что в ночь с 12 на 13 апреля возле автозаправочной станции КазМунайГаза, расположенной вдоль трассы Западная Европа-Западный Китай, граждане якобы собрались на митинг в связи с повышением цен на топливо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

    «При выезде компетентными органами Сайрамского района 13.04.2023 г. около 04.30 часов ночи на место происшествия полицейскими установлено, что сведения оказались ложными. То есть, 12.04.2023 г. на автодороге прошли автогонки», - сообщили в полиции региона.

    В настоящее время сотрудниками районного УП проводится соответствующая работа с целью установления гражданина, распространившего недостоверную информацию.

    Вместе с тем, в ДП области напоминают, что за распространение ложной информации предусмотрено привлечение к строгой ответственности, а также просим полагаться только на официальные источники информации.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область МВД РК Фейки
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