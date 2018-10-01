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Видеозапись Послания Главы государства народу Казахстана

5 Октября 2018 13:36 167
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Видеозапись Послания Главы государства народу Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Cегодня Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев выступил с очередным Посланием народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».

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Текстовая трансляция Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана

Пресс-служба Акорды разместила в Facebook видеозапись Послания Главы государства народу Казахстана.

С текстовой трансляцией можно ознакомиться здесь.

 

 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Видео,
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