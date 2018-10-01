Новости
Видеозапись Послания Главы государства народу Казахстана
5 Октября 2018 13:36 167
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Cегодня Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев выступил с очередным Посланием народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеТекстовая трансляция Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана
Пресс-служба Акорды разместила в Facebook видеозапись Послания Главы государства народу Казахстана.
С текстовой трансляцией можно ознакомиться здесь.
Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Видео,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Президент предложил строить многоэтажные дома для переселенцев из моногородов и сел
- Президент: отношения Казахстана и России - эталон межгосударственных связей
- Глава государства попросил не задерживать чиновников допоздна на работе
- Более 3 тысяч алматинцев собрались вместе послушать Послание Президента
- Национальный комитет модернизации поручил создать Президент
- Остаться должны только лучшие - Президент о полицейских
Загрузка...