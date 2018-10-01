Видеозапись Послания Главы государства народу Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Cегодня Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев выступил с очередным Посланием народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Пресс-служба Акорды разместила в Facebook видеозапись Послания Главы государства народу Казахстана.

С текстовой трансляцией можно ознакомиться здесь.