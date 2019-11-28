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    Видеообзор участия Президента Казахстана в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

    28 Ноября 2019, 21:26

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Видеоотчет об участии Президента Казахстана в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ выложил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Видеоотчет об участии Президента Казахстана в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ выложил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

    «В ходе второго дня визита в столицу Кыргызстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. На заседании лидеры государств-членов ОДКБ обменялись мнениями в контексте обеспечения международной и региональной безопасности, подвели итоги реализации приоритетных направлений в уходящем году и определили дальнейшие планы развития», - сообщил Б. Уали.

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    ОДКБ Президент Казахстана
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