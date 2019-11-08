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Видеообзор рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в Омск
8 Ноября 2019 01:30
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ОМСК. КАЗИНФОРМ - Видеообзор рабочей поездки Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Омск опубликовал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеКасым-Жомарт Токаев и Владимир Путин посетили филиал Эрмитажа в Омске Какие документы подписали Казахстан и Россия на XVI Форуме межрегионального сотрудничества Касым-Жомарт Токаев: Форум межрегионального сотрудничества стал полноценным механизмом взаимодействия РК и РФ
«Предлагаем вашему вниманию видеообзор рабочей поездки Главы государства Касым-Жомарта Токаева в г. Омск для участия в XVI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества», - говорится в подписи к видео.
Напомним, 7 ноября Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в XVI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Россия, Видео,
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