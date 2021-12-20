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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
20 Декабря 2021 08:48
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали опубликовал в Facebook видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 13 по 19 декабря 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ».
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