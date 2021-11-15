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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

15 Ноября 2021 08:35
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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали опубликовал в Facebook видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 8 по 14 ноября 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ».

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#Президент Казахстана   #Видео  
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