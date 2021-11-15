Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали опубликовал в Facebook видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 8 по 14 ноября 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ».