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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
24 Августа 2020 10:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 17 по 23 августа 2020 года опубликовал в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
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