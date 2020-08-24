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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

24 Августа 2020 10:35
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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 17 по 23 августа 2020 года опубликовал в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

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#Президент Казахстана  
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