Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 17 по 23 августа 2020 года опубликовал в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».