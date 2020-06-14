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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
14 Июня 2020 18:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Видеообзор рабочей недели Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 8 по 14 июня 2020 года опубликован пресс-службой Президента Казахстана в Twitter.
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Об этом передает МИА «Казинформ».
— inform.kz inform.kz
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