Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Видеообзор рабочей недели Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 8 по 14 июня 2020 года опубликован пресс-службой Президента Казахстана в Twitter.

Об этом передает МИА «Казинформ».