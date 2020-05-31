Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 25 по 31 мая 2020 года опубликовал в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали. Об этом передает МИА «Казинформ».