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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
31 Мая 2020 23:26
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 25 по 31 мая 2020 года опубликовал в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали. Об этом передает МИА «Казинформ».
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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