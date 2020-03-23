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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

23 Марта 2020 14:31
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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали опубликовал видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 16 по 22 марта 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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