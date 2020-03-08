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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
8 Марта 2020 18:54
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочей недели Президента РК Касым-Жомарта Токаева со 2 по 8 марта 2020 года, передает МИА «Казинформ».
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Видео опубликовал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в своем Facebook.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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