Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочей недели Президента РК Касым-Жомарта Токаева со 2 по 8 марта 2020 года, передает МИА «Казинформ».

Видео опубликовал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в своем Facebook.



