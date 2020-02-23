+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: 3 °С
USD 375.87 EUR 406.24
RUB 5.84 CNY 53.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

23 Февраля 2020 18:40
Поделиться:
Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочей недели Президента РК Касым-Жомарта Токаева с 17 по 23 февраля 2020 года, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Вопросы модернизации системы образования внесут в повестку дня заседания Нацсовета общественного доверия – Президент РК
Глава государства принял основателей компании Kaspi.kz Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета ассоциации «EcoJer» Лаззат Рамазанову ОБСЕ приветствует проводимые в Казахстане реформы

Видео опубликовал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив