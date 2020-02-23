Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочей недели Президента РК Касым-Жомарта Токаева с 17 по 23 февраля 2020 года, передает МИА «Казинформ».

Видео опубликовал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook.



