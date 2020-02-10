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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

10 Февраля 2020 18:03
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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочей недели Президента РК Касым-Жомарта Токаева с 3 по 9 февраля 2020 года, передает МИА «Казинформ».

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Видео опубликовал пресс-секретарь Главы Государства Берик Уали в Facebook.



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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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