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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
12 Января 2020 13:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook опубликовал видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 6 по 12 января 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ».
Новости по темеКасым-Жомарт Токаев выразил соболезнования народу Омана в связи с кончиной Султана Глава государства выразил соболезнования семье выдающегося ученого Умирзака Айтбаева Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с крушением самолета близ Тегерана
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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