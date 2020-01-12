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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

12 Января 2020 13:24
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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook опубликовал видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 6 по 12 января 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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