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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

23 Декабря 2019 10:44
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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook опубликовал видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 16 по 22 декабря 2019 года, передает МИА «Казинформ».

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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