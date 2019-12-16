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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

16 Декабря 2019 17:37
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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook опубликовал видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 9 по 15 декабря 2019 года, передает МИА «Казинформ».

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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