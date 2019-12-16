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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
16 Декабря 2019 17:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook опубликовал видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 9 по 15 декабря 2019 года, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеКасым-Жомарт Токаев поддержал челлендж «Мен қазақпын» Портрет Касым-Жомарта Токаева появился на газетных киосках по всей Франции Президент РК выразил соболезнования семье государственного и общественного деятеля Султана Сартаева
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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