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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
8 Декабря 2019 19:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева со 2 по 8 декабря 2019 года. Видео опубликовал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».
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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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