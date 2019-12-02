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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

2 Декабря 2019 12:50
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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook опубликовал видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 25 ноября по 1 декабря 2019 года. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Видео,
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