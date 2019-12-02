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вчера 09:00
Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
2 Декабря 2019 12:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook опубликовал видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 25 ноября по 1 декабря 2019 года. Об этом передает МИА «Казинформ».
Новости по темеГлава государства встретился с представителями французского бизнеса Видеообзор участия Президента Казахстана в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Появилось видео государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан
Ключевые слова: Президент Казахстана, Видео,
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