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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

11 Ноября 2019 10:48
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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook опубликовал видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 4 по 10 ноября 2019 года. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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