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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

31 Августа 2020 15:06
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Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 24 по 30 августа 2020 года опубликовал в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали. Об этом передает МИА «Казинформ».

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