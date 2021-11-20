Видеообзор рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор по итогам рабочего визита 19 ноября Президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Главы государства в сети Instagram.

Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Алматы начался со встречи с представителями финансового сектора. Затем Глава государства посетил недавно открывшийся Дом социальных услуг в Алматы. Кроме того, Президент посетил школу-гимназию № 25 имени Ильяса Есенберлина, которую он окончил в 1970 году, а также посетил алматинскую ТЭЦ-2, осмотрел недавно открытый парк «Сосновый бор». Рабочий визит Главы государства в Алматы завершился посещением инновационного центра «Alatau Creative Hub».



