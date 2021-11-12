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Видеообращение Елбасы Нурсултана Назарбаева к участникам VIII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств
12 Ноября 2021 18:56
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай опубликовал в Twitter видеообращение Елбасы Нурсултана Назарбаева к участникам VIII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает МИА «Казинформ».
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