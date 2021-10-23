Видеокамеры установят в кабинетах актюбинских полицейских

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С декабря в кабинетах следователей, оперуполномоченных и других сотрудников полиции, работающих с населением, установят видеокамеры. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки заместителя министра внутренних дел Сакена Сарсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прибывший в Актобе Сакен Сарсенов ознакомился с реализацией поручений Президента по цифровизации в сфере обеспечения безопасности. Он изучил процесс внедрения «коврового» покрытия – системы видеонаблюдения областного центра организаций образования (школы, детсады, СУЗы, ВУЗы).

Также он побывал в Центре оперативного управления силами полиции, который был модернизирован, ознакомился с реализацией проекта «омниканальный прием сообщений граждан», перевод геоданных с GPS-трекеров нарядов полиции на электронную карту и с системой контроля транспортных потоков.

На встрече с акимом области Ондасыном Уразалиным заместитель министра внутренних дел обсудил ход реализации в регионе поручений Главы государства по переводу расследования уголовных дел в электронный формат, а также установке камер видеонаблюдения в кабинетах следователей, оперуполномоченных и других сотрудников органов внутренних дел, взаимодействующих с населением.

«Необходимая материальная поддержка со стороны акимата оказана. Думаю, с 1 декабря во всех кабинетах будут камеры, которые выведут в Центр оперативного управления ДП Актюбинской области», - отметил Сакен Сарсенов.

Далее С. Сарсенов ознакомился с техническим обеспечением безопасности в общеобразовательных школах №23 и 64, посетил детский сад «Кулагер» и Актюбинский политехнический колледж. Также он ознакомился с оснащением Алгинского и Хромтауского отделов полиции и техническими средствами, используемыми сотрудниками органов внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в Казахстане внедряется сплошное видеонаблюдение в отделах полиции с исключением «слепых зон».