Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Видеокамеры установят в кабинетах актюбинских полицейских

    23 Октября 2021, 13:02

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С декабря в кабинетах следователей, оперуполномоченных и других сотрудников полиции, работающих с населением, установят видеокамеры. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки заместителя министра внутренних дел Сакена Сарсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Прибывший в Актобе Сакен Сарсенов ознакомился с реализацией поручений Президента по цифровизации в сфере обеспечения безопасности. Он изучил процесс внедрения «коврового» покрытия – системы видеонаблюдения областного центра организаций образования (школы, детсады, СУЗы, ВУЗы).

    Также он побывал в Центре оперативного управления силами полиции, который был модернизирован, ознакомился с реализацией проекта «омниканальный прием сообщений граждан», перевод геоданных с GPS-трекеров нарядов полиции на электронную карту и с системой контроля транспортных потоков.

    На встрече с акимом области Ондасыном Уразалиным заместитель министра внутренних дел обсудил ход реализации в регионе поручений Главы государства по переводу расследования уголовных дел в электронный формат, а также установке камер видеонаблюдения в кабинетах следователей, оперуполномоченных и других сотрудников органов внутренних дел, взаимодействующих с населением.

    «Необходимая материальная поддержка со стороны акимата оказана. Думаю, с 1 декабря во всех кабинетах будут камеры, которые выведут в Центр оперативного управления ДП Актюбинской области», - отметил Сакен Сарсенов.

    Далее С. Сарсенов ознакомился с техническим обеспечением безопасности в общеобразовательных школах №23 и 64, посетил детский сад «Кулагер» и Актюбинский политехнический колледж. Также он ознакомился с оснащением Алгинского и Хромтауского отделов полиции и техническими средствами, используемыми сотрудниками органов внутренних дел.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане внедряется сплошное видеонаблюдение в отделах полиции с исключением «слепых зон».

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область МВД РК Регионы Казахстана Цифровой Казахстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Алматинские пенсионеры потеряли спящую внучку по дороге из Сочи
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски