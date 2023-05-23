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    Видеокамеры установили в запрещенных для купания местах в Астане

    23 Мая 2023, 14:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник управления гражданской обороны ДЧС города Астаны Азамат Кусаинов сообщил, в каких местах можно купаться жителям и гостям столицы в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По решению акимата Астаны в этом году дано официальное разрешение на купание в четырех местах на территории города – центральный пляж, зоны отдыха «Столичный двор», «Три пескаря» и общественный пляж в районе моста по улице Бейсековой. Список зон, где разрешено и запрещено купание, можно посмотреть на картографической платформе 2ГИС. В 21 месте, где купание запрещено в целях безопасности, установлены камеры наблюдения», - проинформировал Азамат Кусаинов на брифинге службы коммуникаций Астаны.

    По словам спикера, около 80 процентов случаев смерти в воде связаны с купанием граждан в нетрезвом виде и купанием в необорудованных, запрещенных местах.

    «Не забывайте о правилах безопасного поведения на пляже. В жаркие летние дни количество отдыхающих достигает 1 тысячи человек. Поэтому безопасный отдых на воде зависит от собственной дисциплины и соблюдения гражданами правил поведения. На сегодняшний день ДЧС Астаны активно готовится к открытию купального сезона. Совместно с районными акиматами города установлены информационные стенды и более 100 знаков безопасности в местах, где запрещено купание в водоемах. Сотрудники департамента провели акции по безопасности на воде в школах и детских садах, конкурсы рисунков, интерактивные уроки. Ежедневно на рейды мобилизуются спасатели, полицейские, общественные сотрудники центра занятости населения. Они пытаются сделать купальный сезон более безопасным, информируя граждан о соблюдении правил», — сказал Азамат Кусаинов.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Безопасность ДЧС
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