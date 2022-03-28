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    Видеокамеры с датчиками на разбитие стекол установят на остановках в Петропавловске

    28 Марта 2022, 03:29

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году установят 188 камер видеонаблюдения. Об этом рассказали в пресс-службе городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Уже установили 50 видеокамер в парках и скверах. Появятся камеры в садоводческих обществах и на мусорных площадках.

    «Остановочные павильоны в микрорайоне Хромзавод, Рабочий поселок, по улице Кизатова, от поселка Борки до поселка Солнечный, и конечная остановка по улице Потанина будут оснащены камерами видеонаблюдения с датчиками, которые фиксируют разбитие стекол и сигнализируют о повреждении остановочного павильона. Все камеры будут выведены в ситуационный центр Ikomek-109, Центр оперативного управления департамента полиции», - рассказали в пресс-службе.

    В горакимате отметили, что именно в этих микрорайонах чаще всего остановки подвергаются вандализму. В сентябре прошлого года павильон разгромила молодая девушка, в январе хулиганы разбили за ночь сразу три павильона.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Безопасность Видео Общество
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