Видеокамеры с датчиками на разбитие стекол установят на остановках в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году установят 188 камер видеонаблюдения. Об этом рассказали в пресс-службе городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уже установили 50 видеокамер в парках и скверах. Появятся камеры в садоводческих обществах и на мусорных площадках.

«Остановочные павильоны в микрорайоне Хромзавод, Рабочий поселок, по улице Кизатова, от поселка Борки до поселка Солнечный, и конечная остановка по улице Потанина будут оснащены камерами видеонаблюдения с датчиками, которые фиксируют разбитие стекол и сигнализируют о повреждении остановочного павильона. Все камеры будут выведены в ситуационный центр Ikomek-109, Центр оперативного управления департамента полиции», - рассказали в пресс-службе.

В горакимате отметили, что именно в этих микрорайонах чаще всего остановки подвергаются вандализму. В сентябре прошлого года павильон разгромила молодая девушка, в январе хулиганы разбили за ночь сразу три павильона.