Видеокамеры объектов здравоохранения выведут в центр оперуправления в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца 2022 года будет выведено в ЦОУ около 2 тысяч камер с объектов здравоохранения в столице. Об этом на брифинге сообщил начальник Центра оперативного управления департамента полиции города Нур-Султана Кайрат Раушанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время столичным департаментом полиции используется в работе более 28 тыс. камер наблюдения, основная часть которых установлена в рамках государственно-частного партнерства», - сказал Кайрат Раушанов.

Спикер уточнил, что 13 тыс. – это камеры АПК «Сергек», более 4 тыс. камер установлено в государственных образовательных учреждениях (школы, детские сады, колледжи), 5500 камер в подъездах жилых домов (проект «Облачное видеонаблюдение»).

«До конца года будет выведено (в ЦОУ) порядка 2 тыс. камер с объектов здравоохранения. Это поликлиники, больницы, станции скорой помощи и так далее», - сообщил Кайрат Раушанов.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года с помощью камер раскрыто 667 преступлений и более 8 тысяч административных правонарушений.