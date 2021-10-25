Видеокамерами выявляется 44% нарушений правил дорожного движения – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Видеокамерами выявляется 44% нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Сакен Сарсенов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа по цифровизации процессов проводится и в сфере надзора за дорожным движением. Так, на дорогах установлено свыше 13 тыс камер, которые выявляют нарушения ПДД в автоматическом режиме. Сегодня по камерам выявляется 44% от всех нарушений ПДД. Внедрение систем не только повышает дисциплину участников дорожного движения, но и снижает уровень аварийности, а также исключает контакт полицейских

с правонарушителями и конфликтные ситуации на дорогах», – сказал С. Сарсенов.

По его словам, по нарушениям, выявленным с помощью камер, оформлено

2 млн 250 тыс предписаний, или 44% от всех нарушений ПДД,

на общую сумму 22 млрд 055 млн тенге. Из них исполнено

2 млн 228 тыс предписаний на сумму 19 млрд 228 млн тенге. Взыскивание составило 87,2%. Например, установка в 2019-2020 годах 70 АСФ ПДД

на дорогах Туркестанской области позволило заметно повысить дисциплину водителей и снизить количество ДТП на 21,6%.

«В настоящее время Департаментами полиции проведен анализ мест совершения ДТП, определены наиболее аварийно-опасные участки, по результатам которых перед местными исполнительными органами инициирован вопрос по расширению сети видеокамер. Все понимают, что с камерой невозможно договориться или ее обмануть. Таким образом, установка автоматических камер способствует повышению культуры вождения на дорогах, а участники дорожного движения, чувствуют себя более защищенными от «лихачей» на дорогах. Поэтому от дальнейшего развития «цифрового контроля» на дорогах мы ожидаем не «карательный», а профилактический и сдерживающий эффект», – подчеркнул заместитель министра.

С. Сарсенов также пояснил, что все остальные нарушения оформляются сотрудниками полиции с помощью электронных планшетов, которые имеют доступ ко всем базам данных МВД.