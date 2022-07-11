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    Видеоигру рекомендуют врачи США для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности

    11 Июля 2022, 12:42

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В 2020 году компьютерная игра EndeavorRx стала первой, одобренной Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для использования при лечении СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) у детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    EndeavorRx, доступна только по рецепту врачей в США. На первый взгляд очень похожа на бесчисленное множество других игр. Вы управляете маленьким инопланетянином, который мчится на космическом корабле по разным мирам, собирая вещи.

    Но игра на основе приложения была разработана совместно с нейробиологами и предназначена для стимуляции и улучшения областей мозга, которые играют ключевую роль в функции внимания.

    Идея заключается в том, что она обучает ребенка с СДВГ как многозадачности, так и игнорированию отвлекающих факторов, при этом компьютерный алгоритм измеряет производительность и настраивает сложность игры в режиме реального времени.

    Когда врачи назначают данное программное приложение, родителям ребенка высылается ссылка для активации игры.

    Позитивным примером является история 13-летнего Овейна из американского города Саванна штата Джорджия. Мальчик не мог сосредоточиться на занятиях в школе, что влияло на его успеваемость на протяжении многих лет. Медикаментозное лечение было прекращено после того, как назначенные лекарства усугубили регулярные мигрени и тошноту у ребенка.

    Вскоре после назначения игры родители начали замечать позитивные изменения в его поведении. Подготовка к школе стала более плавной и перестали приходить негативные сообщения от учителей.

    Разработчиком EndeavorRx является бостонская техническая фирма Akili, которая планирует запустить игру в Европе в ближайшие несколько лет.


    Фото: bbc.com


    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Здравоохранение США Общество Мировые новости Врачи
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