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    Видеофорум по сопряжению ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс и один путь» проведет ЕЭК

    16 Октября 2020, 16:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площадке Евразийской экономической комиссии состоится видеофорум по сопряжению ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс и один путь». Мероприятие пройдет с участием представителей стран евразийской «пятерки» и КНР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ЕЭК.

    Мероприятия состоятся 26 – 27 октября в онлайн-режиме. Запланировано участие представителей госсектора и бизнеса из шести стран, включая Китай и государства Евразийского экономического союза, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

    «Евразийский экономический союз и Китайскую Народную Республику объединяет общее понимание важности преодоления инфраструктурных, технических, коммуникационных барьеров в Евразии, создания общего экономического пространства на всем континенте, - отметил член Коллегии (Министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. - Уверен, что на этой прочной основе наш форум позволит обогатить идею сопряжения, продвинуть ее практическое применение в интересах будущего всех народов Евразии».

    Форум рассчитан на деловые круги ЕАЭС, заинтересованные в развитии контактов с китайскими партнерами.

    Организаторы мероприятия – Евразийская экономическая комиссия совместно со странами – членами ЕАЭС, Министерством коммерции Китайской Народной Республики и при генеральной поддержке Делового совета ЕАЭС, РСПП, Деловой России.

    В рамках предстоящего форума планируется обсудить вопросы глобальных экономических вызовов и восстановления экономик после пандемии и практического взаимодействия ЕАЭС и Китая в сферах экологии и устойчивого развития, внедрения цифровых решений в процессы логистики и транзита, развития суверенных финансовых систем и расчетов в национальных валютах, взаимодополняемости в агропромышленном секторе.

    Форум пройдет в интерактивном формате на русском, китайском и английском языках с возможностью подключения к площадке, а также сопровожден стрим-версией на канале YouTube, социальных сетях.

    К участию в форуме приглашены Чжунь Шань, министр коммерции Китайской Народной Республики, Андрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии, Александр Гурьянов, первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь, Бахыт Султанов, министр экономики и интеграции Республики Казахстан, Тигран Хачатрян, министр экономики Республики Армении, Санжар Муканбетов, министр экономики Кыргызской Республики, Игорь Моргулов, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, представители деловых кругов и экспертного сообщества стран – членов ЕАЭС, Китая и стран-партнеров.

    Форум будет способствовать развитию соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и Китая, которое ратифицировано и вступило в силу осенью 2019 года. Соглашение охватывает множество сфер торговли: техническое регулирование, таможенные формальности, конкуренцию, электронную торговлю. Но не касается снижения таможенных пошлин. По сути это первый шаг на пути создания комплекса предметных договоренностей по развитию торгово-экономического взаимодействия между Союзом и Китаем. При этом, есть уверенность, что не только взаимная торговля готовыми товарами, но и создание производственной кооперации между ЕАЭС и Китаем обладают потенциалом стать одним из важных источников экономического роста на Евразийском пространстве.

    Формирование современной договорно-правовой базы сотрудничества ЕАЭС и КНР является серьёзным шагом в рамках сопряжения развития ЕАЭС и реализации инициативы «Один пояс – один путь». Проект сопряжения создает принципиально новый базис для сотрудничества в многостороннем формате, открывает огромные перспективы для динамичного развития на всем континенте Евразии. При этом крайне необходима взвешенная оценка возможных бонусов и рисков от нового формата партнерства, синхронизации инфраструктурных инвестиций с инвестициями в реальные проекты, создающие добавленную стоимость, изначального принятия разумных, взаимовыгодных правил сотрудничества.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Китай ЕАЭС
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