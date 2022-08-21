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    Видео в социальных сетях с гонками на BMW заинтересовало полицейских

    21 Августа 2022, 18:49

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Молодых людей, нарушивших ПДД, привлекли к ответственности в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники полиции ДП Туркестанской области в ходе очередного мониторинга социальных сетей на одной из страниц Tik-Tok обнаружили видеозапись грубого нарушения правил дорожного движения автомобилями BMW. Обратившие внимание на видеозапись стражи порядка сразу же приступили к проверке.

    В результате выяснилось, что инцидент произошел возле светофора по улице Жибек жолы в поселке Аксукент Сайрамского района. Две автомашины BMW, создавая аварийную ситуацию, двигались на большой скорости.

    Тщательно изучив видеозапись, полицейские разыскали автомобили и установили водителей, которых привлекли к ответственности в законном порядке.

    Оба автотранспортных средства водворены на штрафстоянку. На сегодня два молодых водителя признались в содеянном, извинились и пообещали больше не совершать правонарушений.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туркестанская область Происшествия Транспорт Видео Соцсети
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