Видео в социальных сетях с гонками на BMW заинтересовало полицейских

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Молодых людей, нарушивших ПДД, привлекли к ответственности в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции ДП Туркестанской области в ходе очередного мониторинга социальных сетей на одной из страниц Tik-Tok обнаружили видеозапись грубого нарушения правил дорожного движения автомобилями BMW. Обратившие внимание на видеозапись стражи порядка сразу же приступили к проверке.

В результате выяснилось, что инцидент произошел возле светофора по улице Жибек жолы в поселке Аксукент Сайрамского района. Две автомашины BMW, создавая аварийную ситуацию, двигались на большой скорости.

Тщательно изучив видеозапись, полицейские разыскали автомобили и установили водителей, которых привлекли к ответственности в законном порядке.

Оба автотранспортных средства водворены на штрафстоянку. На сегодня два молодых водителя признались в содеянном, извинились и пообещали больше не совершать правонарушений.



