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    Видео смонтировано – Погранслужба ответила на рассылки об акциях в Атырауской области

    19 Апреля 2021, 20:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Пограничной службе КНБ РК прокомментировали распространенное в социальных сетях видео якобы об акциях в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поводу фейкового видео, которое распространялось в социальных сетях в субботу, хочу заявить, что оно смонтировано. Смонтировано из двух фрагментов. Первое - с настоящего реального видео учений, которые проведены и уже завершены в Мангистауской области. Там, где отработан элемент массового перехода границы и организации лагеря беженцев. Второй момент - реальная ситуация, реальный сход местных жителей в ауле Коптогай», - пояснил первый заместитель директора Пограничной службы КНБ РК Айдар Аймурзин.

    По его словам, видео преподнесено неверно и искажает реальную суть событий.

    «Кстати, в настоящее время руководством акимата области и нашего областного департамента также проходит сход. Пока ситуация нормальная, местные жители относятся с пониманием. Мы также постараемся учесть все возникающие вопросы», - сообщил он.

    «Еще раз хочу отметить, что нет никакой уступки земли, второе - доступ жителей к воде сохранен. Более того, будет решаться вопрос более комфортного доступа к воде», - отметил Айдар Аймурзин, комментируя ситуацию в селе Коптогай.

    18 апреля в Комитете национальной безопасности РК прокомментировали распространяемое в социальных сетях видео с призывами защитить землю и «не молчать». Как подчеркнули в ведомстве, видео содержит кадры с учений «Қалқан-2021».

    Напомним, 14 апреля в селе Коптогай Курмангазинского района, на границе Казахстана и России начались работы по возведению новых пограничных ограждений.

    Сегодня стало известно о том, что жители Коптогая получили доступ к реке Кигач.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Атырауская область Пограничники Видео
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