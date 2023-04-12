Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Видео с «уплывающим» мостом прокомментировали в акимате в СКО

    12 Апреля 2023, 09:21

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Северо-Казахстанской области в социальных сетях распространяют видеоролик с понтонным мостом у села Соколовки, который «смыло» вниз по течению ледоходом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Автор видео за кадром говорит, что аппарель оборвалась. Слышно, как кто-то кричит людям, чтобы отошли.

    Акимат Кызылжарского района заявил, что комментарий и пост не соответствуют действительности.

    «10 апреля, по мере подъёма уровня воды в реке Есиль, акиматом района проведены ежегодные работы по временному снятию понтонного моста сообщением «Соколовка - Большая Малышка». Работы проведены согласно предусмотренному плану, а именно со стороны села Соколовки сняты аппарели, которые закреплены к имеющимся фундаментным блокам. А со стороны села Большая Малышка сняты автокраном. В настоящее время мост находится на плаву. В дальнейшем будет пришвартован к берегу», - прокомментировали в райакимате.

    Мост соединял села Соколовка и Большая Малышка. Пока его не вернули, добираться придется через Петропавловск. Расстояние увеличится с двух до 70 км.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Видео Паводок
    Новости по теме
    Новости по теме
    Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
    Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области
    Двое детей погибли при пожаре в Актобе
    Акмолинка пострадала от эскалатора в Кокшетау
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров