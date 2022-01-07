Видео с солдатом, угрожающим казахстанцам, не имеет отношения к войскам ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах распространяется видео с неким солдатом, который сообщает, что он уже на месте и «пьет кумыс». Далее он угрожает казахстанцам, сообщая, что «майданутые» им не нужны. Этот ролик не имеет отношения к войскам ОДКБ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Как сообщают некоторые из Telegram-каналов, разместившие провокационный ролик, его первоисточником является канал NEXTA. Там это видео действительно есть , однако подпись гласит, что оно «вброшено провокаторами».

Позже канал опубликовал еще одно сообщение, в котором утверждалось, что видео является фейком.

«Люди на видео не связаны с войсками ОДКБ. Какие цели преследуют вбросчики, неизвестно», — сказано в тексте.

Отметим, подтвердить то, что на видео действительно солдат, прибывший в числе сил ОДКБ, невозможно. В кадре не видно никаких опознавательных знаков, окружающей обстановки или иных деталей, способных доказать, что герой ролика является военнослужащим.

Полностью проверить ролик на данный момент также не представляется возможным, однако есть основания полагать, что он является манипуляцией. Также отметим, что на момент публикации видео в Сети данных о прибытии в Казахстан миротворцев еще не было.



