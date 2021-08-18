Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Видео с привязанными к унитазам детьми прокомментировали в Атырау

    18 Августа 2021, 22:55

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В управлении координации занятости и социальных программ Атырауской области прокомментировали видео с привязанными к унитазам детьми, распространяемое в социальных сетях, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировала заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Атырауской области Альфия Тулегариева, это видео было снято сестрой-хозяйкой Улбике Бисекеновой 8 апреля 2021 года. Съемка велась в Центре оказания специальных социальных услуг №3 Атырауской области.

    По данному инциденту руководством управления координации занятости и социальных программ Атырауской области были проведены собрания с коллективом, а также разъяснительные беседы с сотрудниками Центра. Руководителем управления было применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора в отношении директора за несоблюдение должного контроля.

    Альфия Тулегариева также сообщила, что в связи с инцидентом областной прокуратурой в июне была проведена комплексная проверка на соблюдение законности по защите прав детей центра. С участием первого заместителя акима области и с представителем НПО был совершен выезд в центр, где был проведен осмотр находящихся там детей. Также было проведено выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних с участием заместителя акима области, прокуратуры, депутатов, СМИ, государственных органов, где члены комиссии провели обход центра, проверили состояние детей, их питание.

    «Вместе с тем, в центре произошла кража имущества, в которой была замешана сестра-хозяйка Улбике Бисекенова. Согласно действующему законодательству она была временно отстранена от работы до выяснения обстоятельств дела. В данное время У. Бисекенова не является сотрудником центра. Кроме того, сотрудниками центра было написано коллективное заявление в отношении У. Бисекеновой на имя прокурора области, где говорится о несоблюдении ею служебной этики, воровстве, клевете и других нарушениях. На сегодняшний день управлением полиции города Атырау проводятся проверочные мероприятия в отношении распространенной У. Бисекеновой видеозаписи», — сказала заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Атырауской области Альфия Тулегариева.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Права человека Генпрокуратура
    Новости по теме
    Новости по теме
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    Побои детей в Шымкенте прокомментировали в Минпросвещения
    Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков