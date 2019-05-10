Видео с первых тренировок под руководством Бэнкса представил​ Геннадий Головкин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин опубликовал на своем Youtube-канале первые видеофрагменты тренировок с новым наставником Джонатоном Бэнксом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Помимо тренировочного процесса, Геннадий комментирует посещение боя Сауль Альварес - Дэниэл Джейкобс на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, признается, что соскучился по атмосфере большого шоу - это он считает дополнительной мотивацией для себя, а также объясняет, почему решил сменить наставника и как это поможет ему в дальнейшем. Видео можно посмотреть здесь.



Головкин дебютирует под руководством Бэнкса 8 июня в Нью-Йорке в бою с канадцем Стивом Роллсом. Котировки букмекерской конторы Париматч: победа Головкина - 1.01, победа Роллса - 19, ничья - 34. Бой пройдет в промежуточном весе, в 164 фунтах.