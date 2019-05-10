Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 25 °С
USD 380.53 EUR 426.23
RUB 5.83 CNY 56.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Видео с первых тренировок под руководством Бэнкса представил​ Геннадий Головкин

10 Мая 2019 09:42 702
Поделиться:
Видео с первых тренировок под руководством Бэнкса представил​ Геннадий Головкин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин опубликовал на своем Youtube-канале первые видеофрагменты тренировок с новым наставником Джонатоном Бэнксом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме

Зачем GGG смотрел бой Канело и Джейкобса - откровение экс-чемпиона
Сколько миллионов долларов Головкин принес DAZN Тренер Головкина высказался о его будущем

Новый тренер Головкина анонсировал мегафайт и заинтриговал планами

Помимо тренировочного процесса, Геннадий комментирует посещение боя Сауль Альварес - Дэниэл Джейкобс на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, признается, что соскучился по атмосфере большого шоу - это он считает дополнительной мотивацией для себя, а также объясняет, почему решил сменить наставника и как это поможет ему в дальнейшем. Видео можно посмотреть здесь.
Видео с первых тренировок под руководством Бэнкса представил​ Геннадий Головкин 

Головкин дебютирует под руководством Бэнкса 8 июня в Нью-Йорке в бою с канадцем Стивом Роллсом. Котировки букмекерской конторы Париматч: победа Головкина - 1.01, победа Роллса - 19, ничья - 34. Бой пройдет в промежуточном весе, в 164 фунтах.

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Архив