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Видео с итогами работы Президента РК в 2021 году появилось в Сети
2 Января 2022 20:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали опубликовал в Facebook видео с итогами работы Президента РК в 2021 году, передает МИА «Казинформ».
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«Коротко об итогах работы Президента Касым-Жомарта Токаева в 2021 году», - подписал Берик Уали ролик, подготовленный телерадиокомплексом Президента РК.
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