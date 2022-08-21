Видео погони за пьяным водителем опубликовала пресс-служба МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Хромтау пьяный водитель, не имеющий права управления автомобилем, пытался скрыться от полицейских, не подчинившись их законным требованиям. Об этом сообщила пресс-служба МВД РК в Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

На пьяного водителя составили шесть протоколов за нарушение ПДД.

20 августа сотрудниками группы патрульной полиции при патрулировании в Хромтау была замечена автомашина «Hyundai Tucson», водитель которой при виде сотрудников полиции стал вести себя подозрительно. Требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства при помощи СГУ водитель проигнорировал, не остановился, проехал на запрещающий сигнал светофора, нарушил правила маневрирования, после чего выехал из города на автодорогу «Самара-Шымкент» и направился в сторону Актобе. Сотрудниками полиции путем преследования данная автомашина была остановлена. Установлено, что водитель управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения «легкой степени». К тому же не имел права управления транспортными средствами. Водитель был доставлен в ОП Хромтауского района. Автомашина припаркована на территории отдела полиции. На водителя составлены шесть административных протоколов.



