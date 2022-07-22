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    Видео о «распылении коронавируса» объяснили в акимате Алматы

    22 Июля 2022, 13:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате города заявили, что в Алматы ведутся работы по биообработке зеленых насаждений от вредителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео о якобы распылении коронавируса появилось в сети.

    В пресс-службе акимата ответили, что в целях сохранения и оздоровления зеленого фонда города на территории 8 районов силами специализированных организаций механизированным и ручным методом ведутся работы по биологической обработке зеленых насаждений от листогрызущих и сосущих вредителей.


    Обработка проводится биологическими и в некоторых случаях химическими препаратами низкого класса опасности (П-4), разрешенными к применению на территории населенных пунктов.

    «Использовался микробиологический препарат «Битоксибациллин», «Актарофит». Особенность этого препарата «живой» состав, который не содержит токсинов, а его активным веществом являются белковые кристаллы и споры микробной культуры (Bacillusthuringiensisvar. Thuringiensis) и грибов авермектинов. Данный препарат безопасен для человека, пчел, животных, птиц и рыб», - отметили в акимате.

    На сегодняшний день совместно с сотрудниками Казахского научного института защиты растений и карантина имени Ж. Жиембаева проведен мониторинг зеленого фонда города, где выявлены очаги заражения дубовыми минирующими пилильщиками. Данные вредители, зафиксированные на территории города в 2019 году как инвазивные виды вредителей, занесены с территории Кыргызстана.

    «Специализированными организациями произведена работа по обработке зеленых насаждений (породы дуба) от указанных вредителей. Работа в данном направлении продолжается, указанные участки находятся на контроле управления», - заявили в ведомстве.


    Кадр из видео

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Видео Общество Коронавирус в РК Фейки
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