Видео нападения мужчины на кассиршу прокомментировали в полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы прокомментировала видео, где мужчина крупного телосложения нападает на девушку и кидает в нее калькулятор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео распространяется на страницах казахстанских пабликов в Instagram. Пользователи сети выражают свое возмущение поступком неизвестного мужчины.

Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов сообщил, что по данному факту была незамедлительно начата проверка.

«Я связался с коллегами из Кыргызстана, и они сейчас подтвердили, что инцидент произошел у них, а нарушителя - гражданина А.А., 1992 года рождения, уже нашли и доставили в УВД Октябрьского района Бишкека. Коллеги ведут следствие по делу», - написал Рустам Абдрахманов в своем Instagram .

В СМИ Кыргызстана уточнили, что инцидент произошел 2 августа. Выяснилось, что мужчина был в нетрезвом состоянии и начал вести себя агрессивно из-за того, что девушка-кассир стала обслуживать его на русском языке. Позже нарушителя забрала милиция.