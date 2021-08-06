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    Видео нападения мужчины на кассиршу прокомментировали в полиции Алматы

    6 Августа 2021, 11:48

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы прокомментировала видео, где мужчина крупного телосложения нападает на девушку и кидает в нее калькулятор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео распространяется на страницах казахстанских пабликов в Instagram. Пользователи сети выражают свое возмущение поступком неизвестного мужчины.

    Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов сообщил, что по данному факту была незамедлительно начата проверка.

    «Я связался с коллегами из Кыргызстана, и они сейчас подтвердили, что инцидент произошел у них, а нарушителя - гражданина А.А., 1992 года рождения, уже нашли и доставили в УВД Октябрьского района Бишкека. Коллеги ведут следствие по делу», - написал Рустам Абдрахманов в своем Instagram .

    В СМИ Кыргызстана уточнили, что инцидент произошел 2 августа. Выяснилось, что мужчина был в нетрезвом состоянии и начал вести себя агрессивно из-за того, что девушка-кассир стала обслуживать его на русском языке. Позже нарушителя забрала милиция.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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