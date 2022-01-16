+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Видео, где террористы избивают военных в Алматы, появилось в сети

16 Января 2022 12:40
Поделиться:
Видео, где террористы избивают военных в Алматы, появилось в сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сети появилось видео, на котором видно, как вооружённые палками и арматурой террористы убивают военных в центре Алматы, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Показали, что наша сила в единстве: как жители сел рядом с Алматы защищали свои дома от мародеров
Отличившихся полицейских Акмолинской области наградят за службу во время ЧП Партии Турции озвучили совместное заявление об январских событиях в Казахстане Четыре дня в степи пробыли два заблудившихся акмолинца

Пост с видео опубликовал на своей странице в сети Facebook пользователь Жандос Курманбаев.

«Вооружённые палками и арматурой террористы убивают военных насмерть в центре Алматы. 5 января, 15:40. Видео-доказательство», - сказано в посте к видео.

Автор ролика поясняет, что действие происходит на пересечении улиц Сейфулина и Шевченко.



Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК   #Вооруженные силы   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:
Новости по теме
Показали, что наша сила в единстве: как жители сел рядом с Алматы защищали свои дома от мародеров
Отличившихся полицейских Акмолинской области наградят за службу во время ЧП
Партии Турции озвучили совместное заявление об январских событиях в Казахстане
Четыре дня в степи пробыли два заблудившихся акмолинца
Популярное
1 В Минздраве высказались относительно публичного обращения главного госсанврача Алматы
2 Президент РК провел совещание с руководством силовых структур
3 «Складывали похищенное в мешки из-под мусора» - группу мародеров задержали в Алматы
4 Кадры избиения полицейских в ходе беспорядков показали в Алматы
5 Минздрав РК о беспорядках: некоторые пострадавшие не понимали государственный и русский языки
6 22-летнего парня, обокравшего магазин техники, задержали в Алматы
Читайте также
Четыре дня в степи пробыли два заблудившихся акмолинца
Партии Турции озвучили совместное заявление об январских событиях в Казахстане
В Минздраве высказались относительно публичного обращения главного госсанврача Алматы
Президент РК провел совещание с руководством силовых структур
«Складывали похищенное в мешки из-под мусора» - группу мародеров задержали в Алматы
Кадры избиения полицейских в ходе беспорядков показали в Алматы
Минздрав РК о беспорядках: некоторые пострадавшие не понимали государственный и русский языки
22-летнего парня, обокравшего магазин техники, задержали в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив