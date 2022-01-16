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Видео, где террористы избивают военных в Алматы, появилось в сети
16 Января 2022 12:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сети появилось видео, на котором видно, как вооружённые палками и арматурой террористы убивают военных в центре Алматы, передает МИА «Казинформ».
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Пост с видео опубликовал на своей странице в сети Facebook пользователь Жандос Курманбаев.
«Вооружённые палками и арматурой террористы убивают военных насмерть в центре Алматы. 5 января, 15:40. Видео-доказательство», - сказано в посте к видео.
Автор ролика поясняет, что действие происходит на пересечении улиц Сейфулина и Шевченко.
#Алматы #Борьба с преступностью #Происшествия #МВД РК #Вооруженные силы #ЧП-2022 #Алматинская трагедия
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