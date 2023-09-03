Видео давки из-за нехватки мест в общежитиях прокомментировали в вузе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространилось видео, на котором большое количество студентов и родителей устроили давку в ситуационном центре КазНПУ имени Абая из-за общежития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В национальном педагогическом вузе сообщили, что инцидент произошел 28 августа в ситуационном центре.

«28 августа около 150 человек, студенты и их родители, которые не получили место в общежитии, пришли в данный центр. Однако койко-места в пяти общежитиях вуза были уже распределены среди студентов из социально уязвимых слоев населения, в основном с первого курса. Руководством университета проведена разъяснительная беседа со студентами и их родителями с предложениями о заселения в хостелах, с которыми ранее вузом были заключены соглашения. Однако многие родители, несмотря на нехватку мест, требовали заселить их детей в общежитиях вуза. На сегодня ситуация стабилизировалась. Многих студентов заселили в хостелы. Тем не менее есть родители и студенты, которые отказываются от предложенных мест в них», - прокомментировали в пресс-службе КазНПУ.

4 сентября завершится работа по выдаче направлений в общежития для первокурсников, после чего будет сделан анализ, по итогам которого будет составлен список студентов, которые отказались заселиться в общежития вуза. На их места заселятся студенты из списка резерва.

«Необходимо отметить, что при распределении мест в общежитиях в первую очередь предоставляются места студентам из многодетных семей, сиротам, инвалидам и другим льготникам с первого курса, каковыми не являлись лица, участвовавшие в данном инциденте», - добавили в университете.

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