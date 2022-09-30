Вид на жительство в Жамбылской области получили 228 граждан Российской Федерации

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Правила пребывания иностранцев на территории Республики Казахстан разъяснили в миграционной службе департамента полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации начальника управления миграционной службы Армана Турдалиева, с начала 2022 года в регион временно прибыли 1 553 гражданина Российской Федерации, в 2021 году было 1 491.

«В числе россиян, прибывших в наш регион в этом году, 71 заявили, что прибыли работать, в 2021 году таковых было 65. По частным делам прибыли 1 357 (2021 год – 1 295). Привлечено к административной ответственности 853 гражданина Российской Федерации (2021 год – 791), выдворен один, в прошлом году было трое», - пояснил спикер.

В отношении граждан РФ возбужденно 5 уголовных дел (2021 год – 48), ими совершено 4 преступления (2021 год – 6). За этот период принято в гражданство 6 граждан РФ (2021 год – 12), лиц без гражданства выявлено 76 (2021 год – 71), вид на жительство получили 228 граждан РФ (за весь 2021 год – 234), отметил начальник управления миграционной службы департамента полиции Жамбылской области.

«В 2020 году в Казахстане вступил в силу Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности». Внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Законы РК «О миграции населения», «О правовом положении иностранцев», «Об органах внутренних дел». Предусмотрена полная отмена регистрации для всех категорий иностранцев, пребывающих в нашей стране до 30 суток», - пояснил спикер.

Он подчеркнул, что необходимость уведомления о прибытии иностранцев возложена на принимающих лиц в течение трех рабочих дней.

«В случае пребывания иностранцем свыше 30 суток принимающей стороне необходимо оформить разрешение на временное проживание. При этом необходимо обозначить цели. Это может быть прибытие на работу, учебу, лечение. Это могут быть бизнес-иммигранты, с целью воссоединения семьи и на постоянное жительство. Иностранцам, прибывшим на срок свыше 30 суток для вышеозначенных целей, оформляется разрешение на временное проживание. Вся ответственность за пребывание иностранца возлагается на принимающую и пригласившую иностранца сторону, обязанную направить уведомление», - пояснил начальник управления миграционной службы департамента полиции Жамбылской области Арман Турдалиев.



