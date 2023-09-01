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    ВИЧ в больнице Алматы: главврач уволен

    1 Сентября 2023, 17:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Уволен главный врач Центральной городской клинической больницы Нариман Табынбаев. Ранее он был отстранен от должности после выявления положительного ВИЧ-статуса у троих пациентов в ЦГКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления общественного здравоохранения Алматы, Нариман Табынбаев уволен по состоянию здоровья с 1 августа. С 1 сентября на должность исполняющего обязанности директора Центральной городской клинической больницы до проведения конкурса Наблюдательного совета принят Серикжан Сабыралиев.

    Серикжан Сабыралиев в 2007 году закончил Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова по специальности «Лечебное дело». В 2008 году закончил Казахстанский медицинский университет имени М. Алиева, интернатуру «Урология», магистр здравоохранения, в 2015 году - CITY UNIVERSITY LONDON, UK, Лондон, Великобритания (международная программа «Болашак») магистратура - (MSc) «Политика и менеджмент в сфере здравоохранения».

    В середине июня сообщалось, что специалисты Центра СПИД Алматы выявили три случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы. После этого Минздрав начал расследование.

    Итоги проверки были озвучены в конце июля. По результатам эпидрасследования члены комиссии пришли к выводу, что факт инфицирования трех пациентов ЦГКБ связан, вероятнее всего, с человеческим фактором, а именно с нарушением отдельными сотрудниками среднего медперсонала стандартов операционных процедур при проведении инвазивных манипуляций и отсутствием контроля за их деятельностью.

    По итогам расследования главного врача Центральной городской клинической больницы Алматы Наримана Табынбаева отстранили от работы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Отставки Алматы Здравоохранение
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