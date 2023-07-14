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    Вице-спикер Сената Жакип Асанов встретился с заместителем Генерального секретаря ООН Владимиром Воронковым

    14 Июля 2023, 14:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Жакип Асанов встретился с Заместителем Генерального секретаря ООН, Главой Контртеррористического управления Владимиром Воронковым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    В своем приветственном слове вице-спикер Сената отметил, что Казахстан выступает за принятие коллективных усилий мирового сообщества по борьбе с терроризмом и всячески осуждает данное явление во всех его формах.

    «Содействие объединению глобальных и региональных усилий в противодействии международному терроризму и экстремизму обозначено одним из приоритетов Концепции внешней политики Казахстана на 2020-2030 годы. Наша страна неукоснительно выполняет требования соответствующих резолюций СБ ООН и ратифицировала все 19 универсальных контртеррористических конвенций и протоколов Организации Объединенных Наций», - сказал Жакип Асанов.

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления региональной безопасности и деятельности правоохранительных и специальных госорганов в рамках Антитеррористического центра СНГ, Региональной антитеррористической структуры ШОС, ОДКБ.

    Также казахстанский парламентарий подчеркнул, что в Казахстане, задача противодействия терроризму является одним из приоритетных направлений в обеспечении национальной безопасности страны.

    «Казахстан первым в регионе Центральной Азии принял Государственную программу по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2013-2017 годы, которая впоследствии была расширена и продлена. Приняты Законы «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремизму», которые на постоянной основе совершенствуются и актуализируются с учетом глобальных трендов и новых вызовов», - подчеркнул Асанов.

    Собеседники обсудили и политические события, происходящие в Казахстане. Вице-спикер Сената Жакип Асанов проинформировал гостей о комплексных и системных преобразованиях, направленных на политическую модернизацию страны, инициированных Главой государства.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    ООН Астана Сенат
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