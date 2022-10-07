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    Вице-спикер Сената приняла участие в VIII Саммите спикеров Парламентов G-20

    7 Октября 2022, 16:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя Сената Парламента РК Ольга Перепечина приняла участие в VIII Саммите спикеров Парламентов стран группы G20, состоявшемся в Индонезии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Ольга Перепечина обсудила со своими коллегами актуальные вопросы ускорения устойчивого развития и «зеленой» экономики, дальнейшего построения эффективного Парламента и динамичной демократии, усиления социальной интеграции и гендерного равенства, а также расширения прав и возможностей женщин.

    Кроме того, в ходе Саммита парламентарии озвучивали свои вопросы и предложения, касающиеся укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами-участниками G20. По итогам встречи была достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии по линии межпарламентского сотрудничества.

    Фото:senate.parlam.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Сенат Международная деятельность РК
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