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Вице-спикер Сената приняла участие в VIII Саммите спикеров Парламентов G-20

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
7 Октября 2022, 16:25
Вице-спикер Сената приняла участие в VIII Саммите спикеров Парламентов G-20

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя Сената Парламента РК Ольга Перепечина приняла участие в VIII Саммите спикеров Парламентов стран группы G20, состоявшемся в Индонезии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Ольга Перепечина обсудила со своими коллегами актуальные вопросы ускорения устойчивого развития и «зеленой» экономики, дальнейшего построения эффективного Парламента и динамичной демократии, усиления социальной интеграции и гендерного равенства, а также расширения прав и возможностей женщин.

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Кроме того, в ходе Саммита парламентарии озвучивали свои вопросы и предложения, касающиеся укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами-участниками G20. По итогам встречи была достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии по линии межпарламентского сотрудничества.

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Фото:senate.parlam.kz


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