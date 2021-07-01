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    Вице-спикер Сената принял участие в заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ

    1 Июля 2021, 14:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров принял участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности сегодня в формате ВКС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    В ходе заседания были обсуждены итоги декабрьской сессии Совета коллективной безопасности, обстановка в зоне ответственности Организации и ход ратификации международных договоров.

    Также депутаты рассмотрели вопросы противодействия угрозам распространения экстремизма и терроризма в зоне ответственности ОДКБ, а также результаты работы международных наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОДКБ на парламентских и президентских выборах, проходивших в этом году в странах-участницах организации.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ОДКБ Сенат
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