Вице-спикер Сената обсудила предстоящий референдум с жителями СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Парламента РК Ольга Перепечина встретилась с жителями Северо-Казахстанской области. В ходе рабочего визита сенатор уделила особое внимание обсуждению конституционных реформ Президента и значимости республиканского референдума, который пройдёт 5 июня текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

«Изменение Конституции через всенародный референдум — это яркая демонстрация доверия Президента народу и его волеизъявлению. Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана. Новый Казахстан - это путь к укреплению нашей общенациональной идентичности в постоянно меняющемся мире» - отметила Ольга Перепечина.

Также подробно были обсуждены поправки в Конституцию и то, как они отразятся на жизни казахстанцев. Во встречах участвовали сельчане, госслужащие, трудовые коллективы ТОО и крестьянских хозяйств. Кроме этого, были подняты проблемные вопросы населения, такие как водообеспечение, ремонт внутрипоселковых дорог, отсутствие сотовой связи и интернета.