Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Вице-спикер казахстанского Сената принял участие в инаугурации президента Ирана

    6 Августа 2021, 14:06

    ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства заместитель председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров принял участие в церемонии инаугурации президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Во время церемонии, которая состоялась в здании Парламента Исламской Республики Иран, Ибрахим Раиси принес присягу перед депутатами высшего законодательного органа страны, официально вступив в должность.

    В ходе пребывания в Тегеране состоялась встреча с председателем Меджлиса Ирана Мухаммадом Галибафом, в рамках которой стороны обсудили состояние и перспективы казахстанско-иранских отношений, а также вопросы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес.

    Также были проведены переговоры с руководителем группы дружбы «Иран-Казахстан» Меджилиса ИРИ Голамом Нури, с которым были обсуждены вопросы межпарламентского сотрудничества в двустороннем формате и в рамках международных организаций.

    Вице-спикер Сената был принят секретарем Совета по определению целесообразности Исламской Республики Иран Мохсеном Резаи, который был проинформирован об основных направлениях деятельности Парламента РК, а также о проводимых в настоящее время в Казахстане преобразованиях.

    Совет по определению целесообразности является административной структурой при Верховном лидере Ирана, имеющей надзорные полномочия над всеми ветвями власти. В состав Совета входят бывшие президенты и видные деятели Ирана.

    В рамках инаугурационных мероприятий Аскар Шакиров провел ряд рабочих встреч с принимавшими в них участие руководителями зарубежных делегаций.

    Отметим, что Ибрахим Раиси одержал победу на президентских выборах в Иране, которые состоялись 18 июня, набрав 61,95% от общего числа голосов.

    Автор:

    Сенат Иран
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маулен Ашимбаев возглавил парламентскую комиссию по мониторингу целей устойчивого развития
    29 рекомендаций разработали аудиторы для госорганов Казахстана
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге