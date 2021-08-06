Вице-спикер казахстанского Сената принял участие в инаугурации президента Ирана

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства заместитель председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров принял участие в церемонии инаугурации президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Во время церемонии, которая состоялась в здании Парламента Исламской Республики Иран, Ибрахим Раиси принес присягу перед депутатами высшего законодательного органа страны, официально вступив в должность.

В ходе пребывания в Тегеране состоялась встреча с председателем Меджлиса Ирана Мухаммадом Галибафом, в рамках которой стороны обсудили состояние и перспективы казахстанско-иранских отношений, а также вопросы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес.

Также были проведены переговоры с руководителем группы дружбы «Иран-Казахстан» Меджилиса ИРИ Голамом Нури, с которым были обсуждены вопросы межпарламентского сотрудничества в двустороннем формате и в рамках международных организаций.

Вице-спикер Сената был принят секретарем Совета по определению целесообразности Исламской Республики Иран Мохсеном Резаи, который был проинформирован об основных направлениях деятельности Парламента РК, а также о проводимых в настоящее время в Казахстане преобразованиях.

Совет по определению целесообразности является административной структурой при Верховном лидере Ирана, имеющей надзорные полномочия над всеми ветвями власти. В состав Совета входят бывшие президенты и видные деятели Ирана.

В рамках инаугурационных мероприятий Аскар Шакиров провел ряд рабочих встреч с принимавшими в них участие руководителями зарубежных делегаций.

Отметим, что Ибрахим Раиси одержал победу на президентских выборах в Иране, которые состоялись 18 июня, набрав 61,95% от общего числа голосов.